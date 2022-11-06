Полсотни куриц и кроликов заживо сгорели ночью в ЕАО

Полсотни куриц и кроликов заживо сгорели в ЕАО Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

В селе Даниловка минувшей ночью произошел крупный пожар на территории частного владения. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по ЕАО, на месте сгорели почти полсотни куриц и кроликов, которые были в сарае. Люди в пожаре не пострадали.

- В 1:30 на пульт пожарно-спасательной службы 101 МЧС России по Еврейской автономной области поступила информация о возгорании по улице Новой в селе Даниловка. Очевидец, увидев, что горит баня и рядом стоящие постройки, незамедлительно вызвал пожарных и сообщил собственникам, - сообщают в МЧС.

Пожарные, прибыв на место, приступили к тушению. Огонь охватил баню и хозяйственные постройки рядом. В бане от огня пострадало около 50 квадратных метров площади. Сарай с курицами и кроликами, а также дровенник и мастерская сгорели полностью. Спасатели сообщили, что очаг возгорания был в сарае. Причину устанавливают.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.