Комсомольск встретит Поезд Деда Мороза уже 7 ноября Фото: телеграм-канал проекта

7 ноября в Комсомольск-на-Амуре прибудет Поезд Деда Мороза. Время встречи на платформе – 10:05. Как сообщают организаторы проекта, маршрут поезда проходит более чем через 100 российский городов. На остановках в момент прибытия проходит праздничная программа с участием аниматоров и артистов.

Увидеть главного волшебника, прибывшего из Великого Устюга могут все желающие. А вот посетить резиденцию Мороза смогут только те, кто заранее приобрел билеты.

На следующий день после Комсомольска поезд приедет в Хабаровск. Начало праздничной программы в краевой столице намечено на 16:00. Само путешествие Деда Мороза займет порядка 85 дней.

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