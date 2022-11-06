Троих пациентов положили в больницу с диагнозом COVID-19 в Хабаровском крае Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В Хабаровском крае ситуация с коронавирусом оценивается медиками как стабильная. За минувшие сутки в больницу с этим диагнозом попали три пациента. Всего же за сутки заболели еще 26 человек. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Хабаровского края.

Врачи Хабаровского края вылечили от COVID 221 574 человека. Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщает, что за минувшие сутки госпитализированы 3 пациента, - рассказали в правительстве.

За все время пандемии врачам удалось вылечить от коронавируса уже почти 222 тысячи человек. За этот период были и летальные исходы болезни. В регионе продолжается прививочная кампания от этого недуга. Сейчас жители могут ревакцинироваться с помощью интраназальной вакцины.

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