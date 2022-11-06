В понедельник 7 ноября Хабаровск ждет теплая погода Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Новая неделя начнется в Хабаровске с потепления. Погода порадует жителей краевой столицы скачком температуры еще на два градуса вверх. В понедельник 7 ноября в Хабаровске будет до +4 градусов. К сравнению, в воскресенье столбике показывал максимум +2 градуса. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю со ссылкой на прогноз синоптиков.

Стихнет немного и ветер. Максимальная скорость может достигать около 9 метров в секунду. Ночью уже традиционно минусовые температуры, в эти сутки будет до -6 градусов.

Южные районы края прогреются в этот понедельник до +7 градусов. Ночами становится холоднее, до -9. Здесь ветер сильнее, скорость может достигать 11 метров в секунду.

Центральная часть региона 7 ноября осадков не ждет. Ночи здесь особенно холодные, местами градусник будет показывать до -17 градусов. Днем резко потеплеет, до +7.

Холоднее всего в понедельник 7 ноября будет на севере края. Днем здесь до -12 градусов, ветер порывами до 20 метров в секунду.

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