Объем добычи угля вырос в Хабаровском крае Фото: Евгения ГУСЕВА

В последнее время объем добычи угля вырос в Хабаровском крае. Компания «Ургалуголь» увеличила месячную производительность в два раза в сравнении с прошлым годом. В октябре она превысила 1,1 миллиона тонн, а с начала года составила восемь миллионов.

- Твердое топливо в течение года также направляется для нужд котельных северных территорий края. Благодаря северному завозу в районы с ограниченными сроками доставки грузов было завезено 11,5 тысячи тонн каменного угля, - рассказали в правительстве Хабаровского края.

Весь добытый уголь проходит процесс обогащения. Это повышает его спрос на мировом и внутреннем рынках.

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