Спасали людей через окна: сильный пожар произошел в жилом доме в Хабаровске

Пожарные спасли 27 человек из горящего дома в Хабаровске Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

6 ноября в 19:50 на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о возгорании в пятиэтажке на Вологодской. Когда спасатели прибыли на место, они увидели клубы густого черного дыма из подъезда. Пожарные действовали быстро. Они развернули механические лестницы для эвакуации людей через окна. 30 жильцов дома вышли на улицу самостоятельно, еще 20 человек, половина из которых - дети, вывели через подъезд, используя индивидуальные средства защиты. Семь человек пришлось спасать при помощи пожарной лестницы.

- Один мужчина с признаками отравления продуктами горения отправлен в городскую больницу №10, другой пострадавший - ребенок - в детскую краевую больницу, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Пожар был локализован в 20:32, в 20:37 потушено открытое горение, а в 20:57 закончилась проливка помещений. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров в подвале, где горел мусор, и еще пять квадратов на первом этаже у лестничного марша. Причина ЧП пока неизвестна. На месте работают сотрудники Госпожнадзора.

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