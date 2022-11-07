Резко стало плохо: у водителя за рулем случился инсульт в Хабаровске

Водитель врезался в фонарный столб из-за инсульта в Хабаровске Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

Звук удара и лязг металла разбудили жителей улицы Ясной в воскресное утро. 6 ноября примерно в 8:20 водитель «Тойоты Карины» ехал со стороны Победы, но внезапно потерял управление и выехал на обочину. Машина остановилась после столкновения с фонарным столбом. В это время улица была пустая, других машин на дороге практически не было.

- Очевидцы вызвали медиков на место аварии. Врачи «скорой» забрали 64-летнего мужчину в больницу, где у него диагностировали инсульт. Вероятно, это и стало причиной аварии, - рассказали в УГИБДД по Хабаровску.

Известно, что водитель в момент ДТП был трезв.

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