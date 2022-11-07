Пошла прямо под колеса: пенсионерка угодила под трамвай в Хабаровске

Трамвай сбил женщину в Хабаровске Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

Авария произошла в самом центре города на глазах десятков очевидцев. 6 ноября около 12:20 трамвайные пути на Амурском бульваре переходила 82-летняя женщина. Она шла от Льва Толстого в сторону Дикопольцева, когда в районе дома №43 по Амурскому бульвару ее сбил трамвай. Пенсионерка пыталась проскочить перед вагоном в неположенном месте, но не успела.

- Женщину сбил водитель вагона 111 маршрута №1. Пострадавшая получила травмы и была срочно доставлена в больницу, - рассказали в УГИБДД по Хабаровску.

За рулем трамвая находилась 43-летняя женщина. У нее стаж вождения девять лет без нарушений. Она управляла вагоном в трезвом виде. Обстоятельства аварии устанавливаются.

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