Упавший мост через реку Левый Подхоренок восстановлен в Хабаровском крае Фото: Прокуратура Хабаровского края

В начале ноября мост через реку Левый Подхоренок обрушился под весом грузовика, который перевозил спецтехнику. Машина оказалась гораздо тяжелее, чем вес, который могла выдержать переправа. Из-за большой нагрузки деревянные опоры не выдержали и обрушились.

- Спустя несколько дней движение через реку между поселками Шумный и Медвежий восстановлено. Мост рассчитан на транспорт, вес которого не превышает четыре тонны, - рассказали в ГИБДД по Хабаровскому краю.

Водителей призывают быть внимательными и ответственными. Если машина тяжеловесная, стоит отказаться от проезда по мосту, иначе переправа может рухнуть, что создаст угрозу жизни и здоровью.

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