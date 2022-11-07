Центр «Мой бизнес» научит самозанятых хабаровчан основам ведения своего дела Фото: Правительство Хабаровского края

В регионе растет число самозанятых. Сейчас их насчитывается почти 41 тысяча. Они обращаются за поддержкой в центр «Мой бизнес». В сравнении с 2021 годом, сейчас самозанятых стало больше почти в шесть раз.

- Количество предпринимателей растет, расширяется сфера их деятельности. Поэтому мы решили посвятить ноябрь этой категории предпринимателей. Для них подготовлена большая акселерационная программа, вебинары, курсы повышения квалификации с выдачей сертификатов и удостоверений, - рассказала Екатерина Чабан, директор ЦОУ «Мой бизнес».

С этого года в центре стали доступны бесплатные услуги по продвижению бизнеса: разработка сайтов, брендбуков, размещение рекламы на цифровых экранах и билбордах, консультации по участию в госзакупках. С 1 по 15 ноября проходит акселератор «Настоящий бизнес». 9 ноября запланирован тренинг «Бизнес для самозанятых», а 11 числа состоятся два семинара: «Бизнес для самозанятых» в Комсомольске и «Как найти первых клиентов для бизнеса». Обучающие программы пройдут 14, 16 и 17 ноября. Принять участие и получить бесплатную консультацию можно по номеру горячей линии 8 800 555-39-09.

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