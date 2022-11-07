Кадеты хабаровской школы МЧС победили на конкурсе «Марш победителей» Фото: Администрация Хабаровска

«Марш победителей», ставший одним из этапов масштабного Всероссийского конкурса, состоялся в Москве в конце октября. Мероприятия проходили в концертном зале «Измайлово», музее Победы и Центральном доме Российской армии. Участниками стали победители отборочных этапов, обладатели золотых дипломов.

- В номинациях «Смотр строя и песни» и «Танцевальные традиции патриотического воспитания» Хабаровский край представили кадеты отряда «Поколение МЧС» из «Школы МЧС» под руководством Антона Матушкина и Надежды Коноваловой. С ними выступил танцевальный коллектив «Спасdance», - рассказали в мэрии Хабаровска.

Коллективы школы победили в заключительном этапе и стали обладателями специального диплома «Лучшее показательное выступление» в номинации «Смотр строя и песни».

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