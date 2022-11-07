Мгновенная карма: бывший работник базы в Хабаровске украл грузовик и угодил в канаву Фото тематическое Фото: Олег УКЛАДОВ

В Хабаровске полиция раскрыла дело об угоне грузовика бывшим сотрудником местной базы. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю, угонщик не смог справиться с управлением и скатил машину в канаву.

- В полицию обратился владелец транспортного средства. Потерпевший сообщил, что он на территории производственной базы оставил грузовик. На следующий день мужчина обнаружил, что автомашина находится не на своем месте, а в канаве, - рассказали в ведомстве.

Полиция выяснила, что к угону причастен 21-летний мужчина. Раньше он работал на этом предприятии. Будучи нетрезвым, он решил покататься, но не справился с управлением и съехал в канаву. Грузовик он решил бросить на месте и сбежать.

На мужчину завели уголовное дело по статье за неправомерное завладение транспортным средством. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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