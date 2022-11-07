Строительство порта Эльга продолжается в Хабаровском крае Фото: Социальные сети

Порт Эльга, который будет рассчитан на мощность около 30 миллионов тонн грузов в год, постепенно приобретает очертание. Его строительство ведется в северной части региона - в Тугуро-Чумиканском районе.

- Порт рассчитан на одновременную загрузку четырех балкеров. К нему будет проложена крупнейшая частная Тихоокеанская железная дорога, протяженность которой составит около 500 километров, - сказал Михаил Дегтярев.

Строительство ж\д дороги также в полном разгаре. Все работы проходят по графику, без сбоев. Ожидается, что по объемам перевалки угля порт займет пятое место по всей России.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.