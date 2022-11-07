Хабаровчане увидят полное лунное затмение 8 ноября Фото: Олег ЗОЛОТО

8 ноября Луна над Хабаровском станет «невидимой». Спутник Земли сначала побагровеет, а после вообще исчезнет из поля зрения. Если погода не испортится, наблюдать затмение можно будет даже из города.

- На Луну упадет земная тень, из-за чего она полностью скроется в темноте, - рассказал «КП» - Хабаровск» Евгений Ревва, астроном.

Такое явление можно наблюдать до четырех раз в год, но Луна уходит в тень только частично. Полное затмение - более редкое явление. В этот раз хабаровчане смогут воочию увидеть, как спутник постепенно исчезает с неба. Для этого Евгений Ревва организует наблюдения для жителей краевой столицы.

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