Поголовье крупного рогатого скота выросло в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровский край из Республики Мордовия привезли коров голштинской черно-пестрой молочной породы. 17 голов крупного рогатого скота (КРС) поступило в крестьянское хозяйство Малоземовой села Пивань и еще 67 на ферму Борисова села Благодатное, которая считается одним из крупнейших производителей молока в регионе. Вместе с новыми коровами всего на ферме их теперь 220. «Приезжих» животных поместили на 30-дневный карантин, после которого они смогут присоединиться к стаду.

- Это пополнение увеличит производство сырого молока более чем на 400 тонн в год. Это огромный вклад в самообеспеченность региона. Возобновление племенной работы, увеличение поголовья КРС - главные задачи министерства по развитию животноводства. Господдержка позволяет фермерам оздоровить стадо путем завоза племенного скота и развития искусственного осеменения, - сказала Алена Селезнева, представитель краевого минсельхоза.

В регионе всего насчитывается около 14 тысяч голов КРС. За девять месяцев 2022 года они дали больше 18 тысяч тонн молока, что на два процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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