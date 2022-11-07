Больше 20 миллионов рублей помощи собрали мобилизованным в Хабаровском крае Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Правительство Хабаровского края помогает войсковым частям, где проходят подготовку мобилизованные для участия в СВО. В октябре была развернута кампания, которая помогла собрать больше 20 миллионов рублей. Деньги жертвовали предприниматели и обычные жители края. На эти средства закупят бытовую и спецтехнику для частей, необходимые военным вещи.

- За месяц в кампании поучаствовало 86 предприятий. Откликнулись и органы власти, и организации, и представители малого бизнеса. Большой вклад внесли предприятия горнодобывающей, лесо- и рыбодобывающей промышленности. Спасибо всем, кто не остался в стороне, - сказала Маргарита Бастрикина, замминистра экономразвития края.

Часть помощи в войсковые части поступила в виде одежды и обуви, медикаментов, гигиенических принадлежностей и продуктов. Больше всего денег потрачено на закупку генераторов, бензопил, тепловых пушек, наборов ключей и инструментов для ремонта, газовых плит, топоров, лопат и другого. В воинские части купили телевизоры, квадрокоптеры и рации.

Желающие материально поддержать военнослужащих могут обращаться в минэкономразвития края по номеру: 8 (4212) 40-24-75.

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