Жители аварийных домов получат новые квартиры до конца 2023 года в Хабаровском крае Фото: Администрация Хабаровска

Расселение аварийного жилфонда в Хабаровском крае планируют закончить на год раньше установленного срока. Раньше власти говорили, что новые квартиры получат жители до конца 2024 года, теперь сроки сдвинули до конца 2023-го.

- Исполнение программ в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» стало одной из главных тем заседания оперштаба. Губернатор Михаил Дегтярев напомнил, что регион взял на себя обязательство завершить программу на год раньше, - рассказали в правительстве Хабаровского края.

В 2023 году жилье должны получить 1820 человек. Уже сейчас Правительство России готовит новую программу переселения из аварийного жилья, признанного таковым после 1 января 2018 года. В нашем регионе это 220 тысяч квадратных метров жилфонда, где проживает 13 тысяч человек.

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