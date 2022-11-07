Ледовые городки появятся во всех районах Хабаровска к Новому году
Фото: Администрация Хабаровска
8 декабря в Хабаровске начнется ежегодный фестиваль новогоднего и рождественского оформления районов. Продлится он до конца февраля.
- Победителей конкурса выберут в пяти номинациях: «Лучший новогодний городок», «Лучшая новогодняя елка», «Лучшее дневное оформление района», «Лучшее световое оформление района» и «Лучшее новогоднее и рождественское оформление района», - рассказали в администрации Хабаровска.
Комиссия будет оценивать качество ледяных фигур и их количество. В учет будут принимать композиционное решение, использование новых технологий, украшение фасадов зданий и елей, эффективность расхода средств. Победители получат денежные награды.
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