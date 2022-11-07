На улицах и в скверах Хабаровска высадили 2,2 тысячи новых деревьев Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске в этом году высадили 2,2 тысячи деревьев и еще три тысячи кустарников. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, сейчас подготавливают саженцы для высадки в следующем году. Как правило, работы по высадке ведутся в осеннее и весеннее время, потому что именно в эти времена года саженцы приживаются гораздо лучше.

- Работы традиционно проводили весной и осенью. Последняя в этом году высадка деревьев и кустарников проходила в середине октября, - рассказали в мэрии.

Перед тем как в городе ударят морозы, кусты и молодые деревца успеют закрепиться и прижиться в земле. В городе озеленяли в этом году преимущественно улицы и скверы. В списке высаженных деревьев - сосны, рябины, яблони и груши. Следующий этап высадки намечен на апрель 2023 года.

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