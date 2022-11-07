В Хабаровске пройдет фестиваль «Сфера-джаз» Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровске с 9 по 13 ноября пройдет фестиваль «Сфера-джаз». Мероприятие состоится в рамках проекта «Дни Москвы в Хабаровском крае». Фестиваль посвятят столетию направления. Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, выступать будут джазмены и артисты других жанров.

- Масштабное культурное событие будет интересно аудитории всех возрастов. Программа составлена так, чтобы каждый нашел что-то интересное для себя. А для молодых людей от 14 до 22 лет есть приятный бонус в виде возможности посетить выступления по «Пушкинской карте», - рассказал Юрий Ермошкин, министр культуры Хабаровского края.

На протяжении пяти дней хабаровчане будут смотреть выступления артистов, среди них финалист телешоу «Голос» и «Главная сцена» из Конго Арсен Мукенди, квартет под руководством саксофониста Артура Медведева, выступит также квинтет московских джазменов, будет также специальный гость - Полина Касьянова.

13 ноября, в день завершения фестиваля, состоится показ «Джаза и оперы». Билеты уже доступны для покупки. Мероприятие пройдет в филармонии.

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