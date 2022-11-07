Михаил Дегтярев встретился с космонавтом Петром Дубровым Фото: Александр Янышев Фото: Правительство Хабаровского края

Губернатор Хабаровского края провел встречу с Петром Дубровым. Космонавт родом из Хабаровска провел на Международной космической станции (МКС - прим. ред.) 355 дней.

- Вы настоящий пример для ребят, которые сейчас учатся в лицее информационных технологий и Тихоокеанском госуниверситете, - сказал Михаил Дегтярев.

Именно с этих вузов в свое время Петр Дубров начал свою карьеру, преодолев конкуренцию для зачисления в программу. С главой региона мужчина обсудил свой прошедший полет, из которого космонавт вернулся в конце марта.

- Практически за год пребывания на МКС я совершил четыре выхода в открытый космос, приемку двух новых модулей, в их числе многоцелевого лабораторного модуля «Наука», и их интеграцию в работу станции. Параллельно наш экипаж проводил научные эксперименты, успешно устранял возникающие нештатные ситуации, - сказал Петр Дубров.

В конце встречи космонавт подарил Михаилу Дегтяреву особенную вещь. Это фотография Хабаровского края, сделанная прямо из космоса, с борта МКС.

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ:

Семь часов среди звезд: космонавт из Хабаровска Петр Дубров совершил первый в 2022 году выход в открытый космос

Бортинженер вместе с командиром интегрировал узловой модуль в состав МКС (подробнее)

355 дней на МКС: хабаровский космонавт Петр Дубров установил рекорд пребывания на станции

Космонавт из Хабаровска Петр Дубров вернулся на Землю с МКС (подробнее)

«Он со всем справился»: мама космонавта Петра Дуброва о возвращении сына на Землю

Космонавт Петр Дубров из Хабаровска вернулся на Землю после почти годичной экспедиции на МКС и готовится встретиться с родными (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.