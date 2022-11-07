Федеральные власти рассмотрят социально значимые инициативы депутатов Законодательной думы Хабаровского края

Председатель постоянного комитета по вопросам социальной политики Ольга Ушакова Фото: Законодательная дума Хабаровского края

Инициативы по важным социально значимым вопросам вошли в перечень обращений, направленный депутатами Законодательной думы Хабаровского края властям федерального центра.

Предложения были представлены на заседании краевого парламента председателем комитета по вопросам социальной политики Ольгой Ушаковой.

Одна из инициатив касается разработки дифференцированного подхода к оплате труда для сотрудников бюджетных организаций. Необходимость изменений в этом вопросе обусловлена постепенным стиранием границ между оплатой квалифицированных и неквалифицированных работников, вследствие работы, сформировавшейся еще в 2008 году нынешней системы оплаты труда. И если индексация оплаты неквалифицированных работников продолжается каждый год в связи с привязкой оплаты к минимальному размеру оплаты труда, то размер заработной платы квалифицированных сотрудников почти не повышается, у которых оплата рассчитывается от должностного оклада и стимулирующих выплат. Однако увеличение оклада обычно ведет к уменьшению стимулирующих выплат.

Кроме того, депутаты Законодательной думы просят поддержки федерального правительства проекта закона о компенсационных выплатах лицам, которые ухаживают за инвалидами, инвалидами 1 группы, престарелыми гражданами, нуждающимися в постоянном постороннем уходе.

Дело в том, что с июля 2008 года размер ежемесячных выплат по уходу за инвалидом I группы, а также за престарелым, нуждающимся в постоянном постороннем уходе либо достигшим возраста 80 лет, остается на уровне 1200 рублей без возможности индексации. Что касается выплат при уходе за детьми-инвалидами или инвалидами с детства I группы, они зафиксированы на отметке в 10 тысяч рублей.

В 2021 году был запущен проект по созданию системы долговременного ухода, но, как отметила Ольга Ушакова, четырех часов бесплатного социального обслуживания в день, предоставляемых пакетом системы, не хватает для граждан, нуждающихся в круглосуточном уходе.

- Уход требует постоянного нахождения человека рядом - 24 часа в сутки - и предполагает отказ от рабочей деятельности. Данные компенсационные выплаты направлены на восстановление потерянного дохода. Подобный проект закона уже вносился Законодательной думой Хабаровского края, но получил отрицательное мнение Правительства РФ. Доработанный проект мы повторно направляем для рассмотрения и надеемся на федеральную поддержку, - подчеркнула председатель комитета по вопросам социальной политики.

Озвученные инициативы нашли поддержку у председателя Хабаровского краевого объединения организаций профсоюзов Галины Кононенко, которая, в свою очередь, отметила, что профсоюз также нацелен на решение перечисленных вопросов, и выразила надежду, что увеличение количества единомышленников должно ускорить достижение результатов.