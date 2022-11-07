Плюсовые температуры ожидают Хабаровский край 8 ноября Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

8 ноября подарит жителям Хабаровского края немного тепла и солнце. В краевой столице осадков не ожидается. Температура ночью достигнет от -4 до -6 градусов, днем от +3 до +5 градусов. Прогнозируется юго-западный ветер 4-11 метров в секунду.

В южных районах края также без осадков. Ночью температура опустится от -4 до -9 градусов, днем поднимется до от +2 до +7 градусов. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду.

В центральных районах также не будет ни снега, ни дождя. Ночью ожидается от -1 до -17 градусов, днем - от -6 до +7 градусов. Синоптики обещают юго-западный ветер 2-13 метров в секунду.

В северных районах края также будет преимущественно без осадков. Небольшой снег возможен в Николаевском и Ульчском районах. Ночью температура будет держаться от -6 до -20 градусов, днем от -14 до +2 градусов. Ветер различных направлений ожидается 4-14 метров в секунду, по побережью порывы достигнут 15-20 метров в секунду.

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