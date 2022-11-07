Александр Дреер стал врио начальника УМВД России по Хабаровскому краю Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

Александр Дреер занял пост временно исполняющего обязанности главы УМВД России по Хабаровскому краю. Ранее эту должность занимал Дмитрий Ильичев. Бывший руководитель переведен в Иркутскую область на аналогичную должность. Соответствующие изменения опубликованы на сайте ведомства.

- Александр Дреер награжден медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, «За отличие в охране общественного порядка», «За доблесть в службе», «За безупречную службу в МВД», «За отличие в службе» трех степеней, «200 лет МВД России», нагрудным знаком «Почетный сотрудник МВД», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

СПРАВКА «КП»

Александр Дреер родился в Алтайском крае. В декабре 1992 года был принят на службу в МВД. В августе 2012 года получил должность начальника управления по работе с личным составом ГУ МВД России по Алтайскому краю. Мужчина имеет наградное оружие - кортик.

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