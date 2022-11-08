В Хабаровском аэропорту проводили военнослужащих в зону СВО Фото: Хабаровская епархия

В Хабаровском аэропорту накануне состоялись проводы отрядов военнослужащих, отправляющихся в зону проведения спецоперации. Как сообщает хабаровская епархия, в проводах принял участие митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий.

- Дорогое наше воинство, дорогие братья, вам тоже выпала честь и святой долг защищать нашу Родину, как защищали наши отцы и деды. И Родина никогда не забудет этого. А в наших храмах ежедневно молятся за вас, чтобы Господь дал победу, ибо оружие куют люди, а победу дает Бог! С Богом, братья! - сказал Артемий.

В проводах также принимали участие врио заместителя командующего войсками ВВО по военно-политической работе Юрий Вакуленко и начальник главного управления соцразвития правительства края Наталья Гребенюк.

Митрополит прочитал молитву, обратился к бойцам с напутственным словом, окропил святой водой и дал каждому небольшие иконки.

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