В честь рождения детей в Хабаровском крае высадили 653 дерева Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае подводят итоги акции добра - «Подари ребенку дерево». Суть этой акции в том, что каждой семье, где есть дети до трех лет, дают саженец и предлагают посадить его в одном из скверов. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, в регионе в честь рождения детей посажено 653 дерева.

Старт акции дал глава региона Михаил Дегтярев. Деревья высаживали в честь рождения детей с мая по сентябрь. Это станет традицией древонасаждения и будет передаваться из поколения в поколение.

Самыми активными в регионе стали жители краевой столицы, Хабаровского и Комсомольского районов. Деревья садили семьи из Селихино, Галичного, Мирного, Некрасовки. Саженцы высадили также в Гатке Совгаванского района.

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