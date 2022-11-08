Уголовная «премия»: рабочий украл деньги у начальника в Хабаровском крае

Мужчина обокрал работодателя в Хабаровском крае
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Житель Вяземского района делал в доме ремонт и нанял себе помощника, который выполнял разные поручения. Проработав некоторое время, мужчина узнал, где работодатель хранит свои накопления. Дождавшись удобного момента, рабочий украл больше 67 тысяч рублей и сбежал. Хозяин дома обратился в полицию.
- По горячим следам был задержан ранее судимый житель района имени Лазо. На него завели уголовное дело. В ходе расследования обвиняемый вернул потерпевшему всю сумму, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.
За кражу мужчине грозит до пяти лет колонии. Сейчас он ждет суда под подпиской о невыезде.
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