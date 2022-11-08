Куда делись рельсы? Мужчина незаметно украл кусок ж/д путей в Хабаровске

Хабаровчанин украл часть железнодорожных путей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Необычный лом решил сдать в пункт приема 28-летний хабаровчанин. Полный решимости, он сел в грузовик и отправился в Индустриальный район. Там мужчина нашел участок ж/д путей, который долго не использовался. Мужчина вырезал часть рельсов и погрузил их в фуру. Свою добычу он сдал в пункт приема вторсырья за 24 тысячи рублей.

- В полицию о пропаже куска рельсов обратился местный житель. Потерпевшая сторона оценила ущерб в 200 тысяч. Правоохранители завели уголовное дело и задержали подозреваемого. Мужчина раньше был судим за кражи и разбой, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

За кражу хабаровчанину грозит до пяти лет колонии. Он ждет суда под стражей.

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