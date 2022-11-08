Авария на теплотрассе привела к перекрытию дороги в Комсомольске Фото: Администрация Комсомольска-на-Амуре

8 ноября в Комсомольске-на-Амуре произошла авария на теплотрассе. Рабочие уже приступили к ремонту. В связи с этим перекрыт проезд по нечетной стороне Аллеи Труда от площади Кирова до Макарова (проходные ОАО «АСЗ»).

- Работы ведут специалисты Комсомольских тепловых сетей. Движение для транспорта откроют после окончания работ, - рассказали в администрации Комсомольска.

Водителей просят проявить терпение и понимание. Коммунальщики делают все возможное, чтобы как можно скорее восстановить поврежденный участок теплотрассы.

Разрушенный техникой асфальт восстановят не раньше весны следующего года, когда наступит теплая погода.

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