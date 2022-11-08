Через чащу на бульдозере: комсомольчанин получил условный срок из-за одного звонка

Мужчина получил полгода условно за лесную прогулку на бульдозере в Хабаровском крае
Фото: Алексей БУЛАТОВ
28-летний комсомольчанин работал вахтовым методом на лесозаготовительном предприятии в Амурском районе водителем бульдозера. На территории Падалинского участкового лесничества не было сотовой связи, поэтому мужчине пришлось отъехать от места работы, чтобы позвонить родственникам. Он сел за руль спецтехники и напролом последовал через чащу лесного массива.
- Мужчина повредил около восьми кубометров деревьев. Государству причинен ущерб на сумму больше 60 тысяч рублей, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
На косомольчанина завели уголовное дело. Суд вынес ему приговор в виде шести месяцев лишения свободы условно.
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