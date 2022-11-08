Прокуратура Хабаровска обязала застройщика устранить нарушения при строительстве дома

Прокуратура обязала застройщика устранить нарушения при строительстве дома Фото: наш.дом.рф

Застройщик «ПКП «Блик» возводит группу жилых домов по Воронежской в Хабаровске с 2003 года. Одно из строений третьей очереди готово на 98%, а несущие конструкции здания возведены на 100%. Но дом невозможно сдать в эксплуатацию. Прокуратура обнаружила нарушения во время проверки объекта, которые не позволяют закончить строительство проблемного объекта.

- В суд направлен иск о возложении на «ПКП «Блик» обязанности устранить нарушения, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

По результатам рассмотрения материалов суд удовлетворил требования прокурора. Пока решение Фемиды в законную силу не вступило.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.