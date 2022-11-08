Больше 28,5 километра дорог отремонтируют в Хабаровске в 2023 году

Больше 28,5 километров дорог отремонтируют в Хабаровске в 2023 году Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске уже заключили муниципальные контракты на ремонт 41 участка дорог в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Их общая сумма составила почти 1,2 миллиарда рублей. В краевой столице обновят больше 28,5 километра дорог. Среди них отрезки улиц Индустриальной, Монтажной, Партизанской, Знаменщикова, Некрасова, Алеутской и других. В городском управлении дорог сказали, что работы на Тихоокеанской также закончатся в 2023 году.

- В этом году в городе было отремонтировано 50 объектов улично-дорожной сети общей протяженностью 33,21 километра. В том числе закончены работы на проспекте 60-летия Октября, которые начались еще в 2021 году, - рассказали в администрации Хабаровска.

Проект «Безопасные и качественные дороги» реализуется уже шесть лет. За это время в Хабаровске отремонтировали больше 330 километров дорог на сумму около 6,5 миллиарда.

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