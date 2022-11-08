Первый лед появился на реках Хабаровского края

Первый лед появился на северных реках Хабаровского края Фото: Правительство Хабаровского края

Из-за теплой погоды образование льда на северных реках Хабаровского края началось позже обычного примерно на 6-10 дней. Ледостав уже появился на реках Бурея, Ниман, в нижнем течении Тырмы в Верхнебуреинском районе. На других водоемах северной и центральной части региона начался ледоход. Спасатели предупредили о начале опасного сезона.

- Первый лед только кажется твердым и прочным. Выходить на него опасно. Трагедии, когда люди проваливаются под лед, происходят каждый год, - сказал Павел Листратенко, начальник отдела предупреждения ЧС комитета по гражданской защите.

На Амуре лед пока не появился. Только в нижнем течении иногда появляются куски заледеневшей воды, которые выносит из притоков. Спасатели напоминают, что лед будет формироваться долго и неравномерно. Поэтому жителям региона нужно проявлять бдительность.

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