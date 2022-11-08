Всероссийские соревнования по бильярду стартовали в Хабаровске Фото: Федерация бильярдного спорта Хабаровского края

7 ноября в Хабаровске стартовали Всероссийские соревнования по бильярдному спорту. Победителей выберут в нескольких возрастных категориях среди девушек и юношей: 13 лет, от 13 до 16 лет, от 16 до 19 лет. Они сыграют в «свободную пирамиду».

Соревнования продлятся до 13 ноября. За это время выступят около 60 участников из ДФО, столицы, Иркутской области и Красноярского края. Хабаровский край представят 36 участников. Все спортсмены будут не только бороться за медали, но и повышать спортивные разряды.

- Соревнования пройдут в личном зачете. Цель турнира - популяризация и развитие бильярдного спорта на Дальнем Востоке среди молодежи, привлечение лучших представителей школ России. Ждем интересную борьбу между нашей Юлией Пурдышовой и победительницей первенства России Анастасией Ануфриевой из Красноярска, - сказала Амина Катаева, председатель совета Федерации бильярдного спорта Хабаровского края.

Следующим значимым турниром станет чемпионат Хабаровского края по бильярду, который пройдет в столице региона с 9 по 12 декабря.

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