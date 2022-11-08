Конкурс на лучший логотип к 85-летию Железнодорожного района объявлен в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

28 декабря Железнодорожный район отметит юбилей. С момента его основания прошло почти 85 лет, и в честь этого администрация города объявила конкурс «Железнодорожный - район будущего!» на лучший логотип. Участие в нем могут принять художники и дизайнеры, копирайтеры, дизайн-студии, рекламные агентства, художественные училища и вузы, творческие объединения, работники сферы образования, школьники и студенты, молодежь.

- Для участия нужно разработать тематический логотип и направить файл по электронной почте orgzd@yandex.ru. Каждый проект должен содержать заявку на участие с указанием названия работы, возраста, фамилии и имени автора, контактами родителя или законного представителя (если участник - несовершеннолетний) и согласие на обработку персональных данных. К участию допускаются проекты, соответствующие теме конкурса и техническим требованиям (работа должна содержать векторные форматы EPS/SVG/AI), - рассказали в администрации Хабаровска.

Минимальный возраст участников - 10 лет. Лучший логотип может быть использован в качестве основы бренд-бука, сувенирной продукции Железнодорожного района, на праздничных мероприятиях, посвященных юбилею. Конкурс продлится до 30 ноября.

Положение конкурса размещено на сайте мэрии (Объявления, конкурсы - Положение о проведении смотра-конкурса проектов логотипа).

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