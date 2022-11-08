Учения по гражданской обороне пройдут в Хабаровском крае 8 ноября Фото: Администрация Хабаровска

Командно-штабные учения по гражданской обороне (ГО) в Хабаровском крае проводятся под руководством губернатора Михаила Дегтярева. В региональной столице ими руководит мэр города Сергей Кравчук. Учения проводятся в соответствии со списком поручений президента России в связи с проведением специальной военной операции.

- Основная задача учений - отработать организацию и проведение мероприятий по защите населения на всех уровнях управления, - рассказали в администрации Хабаровска.

Особое внимание будет уделено организации сбора и обмена информацией о проведении мероприятий по ГО, проверке систем оповещения, проведению аварийно-спасательных, неотложных работ и другим вопросам, от которых зависит безопасность граждан.

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