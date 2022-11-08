Компания «Хабавиа» возобновила рейсы из Хабаровска в Чегдомын Фото: "Хабавиа"

Аэропорт Чегдомына на прошлой неделе был закрыт из-за состояния грунтовой взлетно-посадочной полосы. Так как сейчас на территории поселка сохраняется устойчивый мороз, рейсы из Хабаровска возобновились. 8 ноября первый после перерыва полет совершил самолет компании «Хабавиа».

- Сегодня авиакомпания выполняет первый рейс в Чегдомын в зимнем сезоне 2022/2023. В хабаровском аэропорту самолет поднялся в воздух в 12:46, - рассказали в пресс-службе «Хабаровских авиалиний».

Теперь полеты из Хабаровска в Чегдомын и обратно будут выполняться три раза в неделю: по вторникам (12:45 из Хабаровска и 14:45 из Чегдомына), четвергам и субботам (в 10:20 из краевой столицы и обратно в 12:15). Продажа билетов открыта до конца года. Их стоимость составляет 5525 рублей для взрослого и 2765 рублей для детей 2-12 лет.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.