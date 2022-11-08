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НовостиПроисшествия8 ноября 2022 3:58

Двое погибли в огне: названа предварительная причина пожара в частном доме 8 ноября в Хабаровске

Прокуратура назвала предварительную причину пожара с двумя погибшими в Хабаровске
Александра ЯВИЩЕНКО
Прокуратура назвала предварительную причину пожара с двумя погибшими в Хабаровске

Прокуратура назвала предварительную причину пожара с двумя погибшими в Хабаровске

Фото: Прокуратура Хабаровского края

Сегодня утром в Хабаровске произошел пожар в частном доме в переулке Красноармейском, 8. Когда спасатели прибыли на вызов, внутри они обнаружили тела двух погибших, которые не смогли выбраться из огня. После ликвидации пожара прибыли представители прокуратуры. Дознаватели после осмотра места происшествия назвали предварительную причину возгорания.

- Огонь уничтожил весь дом, несмотря на то, что пожарным удалось его быстро потушить. Предварительно причина возгорания - неисправность печного отопления, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Обстоятельства ЧП все еще выясняются. К работе подключился следственный комитет.

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