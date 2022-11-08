Губернатор Хабаровского края встретился с новым главой Ванинского района Фото: Александр Янышев

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев встретился с недавно занявшим пост главы Ванинского района Сергеем Нагорняком. Они подвели итоги уходящего года и обсудили перспективы развития территории. Глава региона подметил удачное начало работы Сергея Нагорняка в новой должности после успешного начала отопительного сезона.

- Теперь важно пройти период без аварий, - сказал Михаил Дегтярев.

На встрече был затронут и финансовый вопрос. Расходы Ванинского района превышают 1,6 миллиарда рублей, в то время как доход в бюджет - 1,4 миллиарда. По словам Сергея Нагорняка, увеличить поступления в казну можно за счет сотрудничества с арендаторами земель по уплате налогов и возмещению других трат.

- В краевой бюджет на 2023 год мы закладываем большие средства на профессиональную фотосъемку местности. Действующие законы позволяют ставить на учет участки и строения на них принудительно, - сказал глава Хабаровского края.

Губернатор предложил использовать эту возможность как дополнительный механизм влияния на недобросовестных владельцев и арендаторов земель. Министерство имущества региона готово оказать в этом помощь. Сергей Нагорняк также поблагодарил Михаила Дегтярева от имени всех жителей района за обновленный стадион. На прошлых выходных состоялось его торжественное открытие.

- Действительно, объект был сложный. Но Ванино и Совгавань - это центры экономического роста с особыми программами развития. И край продолжит оказывать им дополнительную финансовую поддержку на строительство новых и ремонт уже существующих социальных объектов.

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