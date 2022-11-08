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НовостиОбщество8 ноября 2022 4:47

Работодатели Хабаровского края получат субсидии на временных работников

Создание новых рабочих мест поддерживается властями региона
Александра ЯВИЩЕНКО
Работодатели Хабаровского края получат субсидии на временных работников

Работодатели Хабаровского края получат субсидии на временных работников

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сохранить стабильность рынка труда в Хабаровском крае помогают региональные и федеральные программы по поддержке предпринимателей. С весны 2022 года работодатели, организовавшие временную занятость или общественные работы для неработающих граждан, получали из краевого бюджета субсидию. Она помогла компенсировать бизнесменам расходы на зарплаты временных сотрудников и уплату налогов. Размер субсидии на каждого работника составил от 70 тысяч рублей (для Хабаровска) до 98 тысяч (для Охотска).

- Программа доказала свою эффективность и востребованность у работодателей, поэтому было решено продлить ее действие на 2023 год, - рассказали в правительстве Хабаровского края.

Заявки на участие уже подали 130 предпринимателей, которые могут трудоустроить в общей сложности около тысячи человек. Сумма субсидии в 2022 году составила 61,8 миллиона рублей. На следующий год планируется трудоустройство не меньше 540 человек. На эти цели будут выделены 46,3 миллиона.

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