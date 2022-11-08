Работодатели Хабаровского края получат субсидии на временных работников Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сохранить стабильность рынка труда в Хабаровском крае помогают региональные и федеральные программы по поддержке предпринимателей. С весны 2022 года работодатели, организовавшие временную занятость или общественные работы для неработающих граждан, получали из краевого бюджета субсидию. Она помогла компенсировать бизнесменам расходы на зарплаты временных сотрудников и уплату налогов. Размер субсидии на каждого работника составил от 70 тысяч рублей (для Хабаровска) до 98 тысяч (для Охотска).

- Программа доказала свою эффективность и востребованность у работодателей, поэтому было решено продлить ее действие на 2023 год, - рассказали в правительстве Хабаровского края.

Заявки на участие уже подали 130 предпринимателей, которые могут трудоустроить в общей сложности около тысячи человек. Сумма субсидии в 2022 году составила 61,8 миллиона рублей. На следующий год планируется трудоустройство не меньше 540 человек. На эти цели будут выделены 46,3 миллиона.

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