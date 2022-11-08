Теплая погода ожидает жителей Хабаровского края 9 ноября Фото: Иван МАКЕЕВ

Погода в Хабаровске 9 ноября будет теплой и солнечной. День пройдет без осадков. Юго-западный ветер достигнет скорости 7-14 метров в секунду. Ночью температура опустится до -5, а днем столбик термометра покажет от +4 до +6 градусов.

Прогноз погоды в Хабаровском крае на среду, 9 ноября, также будет благоприятным. На юге региона осадков не ожидается. Ветер будет дуть в юго-западном направлении со скоростью 9-14 метров в секунду. Синоптики прогнозируют колебания температур от -8 градусов ночью до +9 днем.

В центральной части края преимущественно без осадков, только в Верхнебуреинском районе местами возможен снег. Ночью температура опустится от -3 до -17. Днем ожидается от -4 до +8 градусов и ветер до 6-14 метров в секунду.

На севере края пройдет небольшой снег, местами ожидается метель. В Охотском районе день пройдет без существенных осадков. Температура ночью упадет до -20, а днем поднимется до отметок от -13 до +3. На большей части северного района сила ветра составит 7-14 метров в секунду, а на побережье возможны порывы до 20 метров в секунду.

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