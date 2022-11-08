Хабаровский край занял третье место в рейтинге по достижению национальных целей в ДФО Фото: Администрация Хабаровска

Рейтинг по достижению национальных целей представлен впервые с начала реализации нацпроектов в стране. Он основывается на динамике оценок достижения каждой из целей: «Сохранение населения, здоровья и благополучие людей», «Возможности для самореализации и развития талантов», «Комфортная и безопасная среда для жизни», «Достойный эффективный труд и успешное предпринимательство», «Цифровая трансформация».

- Хабаровский край занял третье место среди регионов ДФО и 39-е из 85 по всей России. Рейтинг составлялся до вхождения новых территорий в состав страны, - рассказали в администрации Хабаровска.

Хабаровский край вошел в ТОП-15 по показателю уровня образования, заняв шестое место среди всех регионов РФ. В ДФО только наш край оказался в десятке регионов России с высоким качеством окружающей среды, и в числе 15 с самой высокой зарплатой.

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