Следком начал проверку по факту смерти двух человек при пожаре в Хабаровске Фото: Олег РУКАВИЦЫН

На пульт пожарно-спасательной службы утром 8 ноября поступил вызов. Очевидцы рассказали о сильном пожаре в Кировском районе Хабаровска. Огонь полностью охватил дом №8 в переулке Красноармейском. Когда на место прибыли сотрудники МЧС, они сразу приступили к тушению пожара. На разведку в здание отправились звенья газодымозащитной службы. Внутри они обнаружили обгоревшие тела двух человек.

- В пожаре погибли мужчина и женщина. По предварительной версии, причина ЧП - неисправность печного отопления, - рассказали в СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Следком начал проверку по признакам преступления по статье «Причинение смерти по неосторожности». Следователи осмотрели место происшествия, назначили экспертизы. Все еще опрашиваются свидетели, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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