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НовостиОбщество8 ноября 2022 5:59

Первая степень опасности: хабаровчан предупредили о загрязнении воздуха 8 и 9 ноября

Уровень вредных примесей в воздухе поднимется 8 и 9 ноября в Хабаровске
Александра ЯВИЩЕНКО
Уровень вредных примесей в воздухе поднимется 8 и 9 ноября в Хабаровске

Уровень вредных примесей в воздухе поднимется 8 и 9 ноября в Хабаровске

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Хабаровчан предупредили о первой степени опасности из-за накопления вредных примесей в воздухе. Из-за погодных условий 8 и 9 ноября в городе и его окрестностях их уровень превысит предельно допустимую концентрацию.

Предпринимателей краевой столицы просят принять меры, чтобы снизить объемы выбросов вредных веществ в эти дни. Ведомства, которые занимаются государственным экологическим надзором, будут контролировать выполнение распоряжений.

Отметим, что первая степень опасности не вводит каких-либо ограничений для хабаровчан, в том числе на использование личного транспорта. Жителям города не нужно использовать дополнительные средства личной защиты.

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