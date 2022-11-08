Стадион на 204 места в поселке Ванино открыли после реконструкции Фото: Администрация Ванинского района

В поселке Ванино прошла торжественная церемония открытия стадиона, который находился на реконструкции с 2020 года. На мероприятии присутствовали глава Ванинского района Сергей Нагорняк, спортсмены и местные жители. Работы выполнены за счет средств «единой субсидии» Минвостокразвития России и краевого бюджета. За два года из федерального бюджета поступило больше 35 миллионов рублей, а из краевого - 24,7 миллиона.

- На стадионе были установлены новые трибуны с защитным козырьком на 204 посадочных места, оборудованы подтрибунные помещения для хранения инвентаря. На футбольном поле уложено искусственное покрытие размером 90 на 60 метров, вокруг смонтированы легкоатлетические беговые тартановые дорожки. По периметру сделали металлическое ограждение, наружное освещение, - рассказали в правительстве Хабаровского края.

В 2020 году стройка была практически заморожена. На нее не хватало финансирования, так как в проекте не учли допработы. Местные жители обратились к губернатору Михаилу Дегтяреву. По его поручению было выделено около 20 миллионов.

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