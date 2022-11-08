Фабрики Хабаровска шьют продукцию для мобилизованных

Фабрики Хабаровска шьют спальные мешки и термобелье для мобилизованных Фото: Администрация Хабаровска

Швейные фабрики Хабаровска помогают обеспечить мобилизованных всем необходимым. Предприятия делают все, чтобы обеспечить наших солдат необходимыми вещами. Компания «АИР», которая производит постельное белье и текстиль, переоборудовала цеха под пошив спальных мешков и термобелья. Заказ на производство поступил от Минобороны России. Первая партия уже поставлена в войска.

«Производственное объединение «Тактика» - делает для военнослужащих палатки, кровати и печки. Организация «Грэйд» шьет спецодежду, спальники, утепленные стельки, шапки на флисе, балаклавы. «Фабрика ДВ», кроме спецодежды и спальников, предлагает зимние бушлаты, флисовые шапки, шарфы и костюмы, тканевые пеналы, маскхалаты, чехлы на каски, подсумки.

- Сейчас предприятия Хабаровска и края осваивают новые виды продукции и готовы обсудить производство других изделий для наших военнослужащих, - рассказали в администрации города.

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