Мэр Хабаровска передал гуманитарную помощь для мобилизованных Фото: Администрация Хабаровска

Глава города приехал в учебный центр, где проходят подготовку мобилизованные жители краевой столицы перед отправкой в зону СВО.

- Мы привезли две тысячи пар теплой резиновой обуви и четыре тысячи стелек для участников СВО. Они пригодятся для экипировки личного состава, - сказал Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

Во время встречи с военнослужащими глава города напомнил, что семьи участников СВО будут обеспечены всем необходимым. Также они могут воспользоваться мерами поддержки в виде освобождения от оплаты детсадов и питания в школах, выплаты на несовершеннолетних детей, бесплатных консультаций юристов и другими льготами.

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