Предпринимательницы Хабаровского края могут оформить льготный кредит Фото: Правительство Хабаровского края

Женщины-предприниматели стали чаще обращаться в краевой фонд поддержки малого бизнеса. Для них максимальная ставка - 7,5% годовых. Но она может быть меньше. Если бизнес зарегистрирован в северных районах, то ставка снизится до 5%. Если предприятие находится в Чегдомыне и Эльбане или является социальным, льготная ставка составит 3,75% годовых. В то же время заемщики, не входящие в льготную группу, могут рассчитывать минимум на 10%.

- Женское предпринимательство - одно из приоритетных направлений малого бизнеса. В краевом фонде поддержки для него предусмотрены льготные ставки по микрозаймам. В новых экономических реалиях поддержка необходима многим. Об этом говорили и на Евразийском женском форуме, который проходил в этом году в рамках ПМЭФ. При этом речь идет не только о финансовой поддержке. Женщинам помогают продвигать продукцию через маркетплейсы, находить новые рынки сбыта в стране и за рубежом, - рассказали в министерстве экономического развития Хабаровского края.

Получить консультацию о мерах поддержки можно по телефону Фонда поддержки малого бизнеса: 8 (4212) 75-27-77, 8-800-555-39-09.

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