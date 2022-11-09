Швейная фабрика Хабаровска изготовит шесть тысяч комплектов термобелья для военнослужащих Фото: Правительство Хабаровского края

Хабаровское швейное предприятие «АИР» переориентировало производство на выпуск изделий, необходимых для мобилизованных и военнослужащих. Компания выполняет заказ минобороны, в рамках которого уже отшито 9,5 тысячи спальных мешков и в ближайшее время будет готово шесть тысяч комплектов термобелья. При его пошиве используется четырехугольная плоскошовная шестиниточная машина. Она делает специальные швы, не натирающие кожу. Несколько лет назад компания приобрела три такие машины благодаря поддержке краевого правительства.

- Это большой объем. Мы его разделим на два производственных цеха - в Хабаровске и Биробиджане. Сроки ограничены, но мы в них укладываемся и даже планируем сдать объем раньше. Уже готовы необходимые лекала - около 1,2 тысячи деталей. Мы приступили к покрою термобелья, - сказала Ольга Аюханова, глава компании «АИР».

Еще одна особенность нового заказа - большая размерная сетка: от 42 до 60 размера. Сейчас на предприятии работает более 60 человек. В ближайших планах строительство нового цеха на 1,2 тысячи квадратных метров.

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