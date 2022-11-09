Дед Мороз приехал с помощниками в Хабаровск 8 ноября Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Сразу после посещения Комсомольска поезд с главным волшебником страны приехал в Хабаровск. Поезд с нарядными вагонами, украшенными новогодними рисунками и гирляндами, прибыл на ж/д вокзал 8 ноября. На платформе встречали Деда Мороза и Снегурочку громкими аплодисментами. Сказочные персонажи поприветствовали гостей и рассказали, как прошла поездка.

Творческие коллективы Хабаровска показали несколько выступлений, после чего гостей впустили в вагоны по билетам. Там ребят развлекали аниматоры и артисты. В поезде работали сувенирная лавка, вагоны-рестораны, фотобудка.

Поезд пробыл в Хабаровске до 22:00, после Дед Мороз отправился дальше по маршруту. В крае он посетит еще Вяземский и Бикин, после чего отправится в Приморье.

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